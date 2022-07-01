В МИД Грузии рассказали, почему посол страны во Франции лишилась поста

1 июл. 18:10

Министерство иностранных дел Грузии опубликовало заявление, в котором раскрыло причину отставки посла во Франции.

"Мы удивлены клеветническими обвинениями Теи Катукия в адрес министерства иностранных дел", - отметили в МИД.



Во внешнеполитическом ведомстве акцентировали внимание на том, что посол покинула свою должность на основании предшествующих этому консультаций, во время которых Катукия разъяснили, что МИД был недоволен ее деятельностью на посту посла.



В заявлении министерства также говорится, что Катукия не смогла добросовестно выполнить свои обязанности и защитить интересы Грузии в этой важной европейской стране.

Напомним, 1 июля посол Грузии во Франции Тея Катукия ушла с занимаемой должности, обвинив МИД в оказании на нее давления. "Сегодня я покидаю пост посла Грузии во Франции. 1 мая я представила министру иностранных дел заявление об отставке, которое вступило в силу сегодня, 1 июля", - поведала дипломат.