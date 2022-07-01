Некоторые социальные пособия повысят в России

1 июл. 18:15

Отдельные социальные пособия в этом месяце поступят россиянам в повышенном размере, - сообщает сайт Пенсионного фонда России.

"Отдельные пособия за июнь поступят получателям в повышенном размере. Это связано с проведенной в прошлом месяце индексацией прожиточного минимума, исходя из которого определяется размер некоторых выплат", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Прежде всего индексация коснулась ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. В зависимости от установленной суммы пособия: 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе – материальная поддержка семей выросла в среднем до 6,75 – 13,5 тыс рублей в месяц, уточнили в ведомстве.

Увеличенные выплаты также получат беременные женщины: в зависимости от региона проживания ежемесячное пособие для них выросло до 6,3 – 17,3 тыс рублей в месяц, отметили в фонде.

Выплата социальных пособий за предыдущий месяц осуществляется в новом месяце. Средства перечисляются через банк или через организацию почтовой связи.