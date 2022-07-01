Президент намерен сделать турецкую армию самой сильной в мире

1 июл. 17:58

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит укреплять ВС страны до тех пор, пока турецкая армия не станет сильнейшей в мире. Об этом он заявил на выступлении в Университете национальной обороны в Стамбуле.

"Мы продолжим шаги по укреплению армии, вплоть до превращения ее в самую сильную в мире", - цитирует главу государства агентство "Анадолу".

В то же время Эрдоган отметил, что успехи армии Турции в последние годы, в частности, в борьбе с терроризмом уже позволяют включить ее "в число сильнейших армий мира".

Он заверил, что борьба с терроризмом будет вестись до его полного уничтожения.