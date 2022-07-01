В Краснодаре заработало представительство крупного турецкого медцентра

1 июл. 17:44

В Краснодаре открылось представительство крупного турецкого медицинского центра "Анадолу" – теперь жители края могут бесплатно обратиться к стамбульским профессорам и получить удаленную консультацию.

Специалисты представительства бесплатно переведут на английский язык выписки из истории болезни, результаты анализов, загрузят снимки КТ или МРТ и направят запрос профильному специалисту. Обратиться за консультацией можно по поводу любого заболевания, - передают "Кубанские новости".

"Анадолу" – один из самых известных медицинских центров не только Турции, но и мира. Он обладает передовыми программами лечения в сферах онкологии, кардиологии, женского здоровья, общей хирургии, ортопедии, неврологии и другими. Так, одна из самых передовых в мире технологий лечения опухолей без боли и разрезов – система КиберНож - была запущена в "Анадолу" уже в 2005 году.