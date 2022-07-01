В Европе зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом

1 июл. 17:43

В Европе резко выросла заболеваемость коронавирусом COVID-19. Об этом заявила в своих социальных сетях еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

"Пандемия COVID-19 все еще с нами. Цифры снова резко растут в Европе", - приводит ее слова РИА Новости.

В материалах Европейского центра по контролю за заболеваниями (ECDC) говорится, что в Европейском союзе за 14 дней на 24 неделе показатель уведомлений о заболевании составлял 518,6 на 100 тыс человек, а на 25 неделе он вырос до 694,1.



Ранее сегодня директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что в ближайшие два месяца ВОЗ ожидает высоких уровней заболеваемости коронавирусом в Европе.



Напомним, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 547 млн, из них более 6,3 млн человек скончались.