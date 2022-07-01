Акционеры Новолипецкого меткомбината не получат финальные дивиденды за прошлый год

1 июл. 17:32

Акционеры группы "НЛМК" (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") не получат дивиденды за IV квартал прошлого года, такое сообщение распространила пресс-служба компании.

Соответствующее решение было принято на годовом собрании акционеров 30 июня, передает "Интерфакс".

Напомним, в начале прошлого месяца совет директоров НЛМК отменил решение, вынесенное 2 февраля текущего года по размерам дивидендов за IV квартал минувшего года (12,18 рублей на одну акцию), и рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за этот срок, а также одобрил рекомендацию менеджмента не платить дивиденды за I квартал нынешнего года.