"Грузинская мечта" придумала, как бороться с поляризацией общества

1 июл. 17:30

Правящая партия "Грузинская мечта" разработала четкий план борьбы с поляризацией, как этого требует Евросоюз для предоставления статуса кандидата в члены организации. Об этом председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге по итогам заседания политсовета партии.



Он подчеркнул, что для этого "Грузинская мечта" объявляет мораторий на использование агрессивной риторики в отношении оппонентов. Политик призвал к подобному прибегнуть и представителей оппозиции, а также оппозиционно настроенных СМИ. По его мнению, мораторий необходимо сохранить минимум на шесть месяцев.



Кобахидзе также рассказал, что политсовет партии для получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС разработал специальный календарь по проведению реформ в судебной системе, избирательном и антикоррупционном законодательствах. Он отметил, что руководство страны также разработает новые правила выбора генпрокурора, назначения членов Высшего совета юстиции, омбудсмена и прочее. Кроме того, при парламенте Грузии планируется создать специальные тематические рабочие группы, которые будут состоять из представителей всех политических партий, а также гражданского сектора, передает ТАСС.



Напомним, на саммите 23 июня лидеры Евросоюза предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в сообщество. Они также заявили о готовности предоставить статус кандидата Грузии, однако для этого Тбилиси сначала предстоит выполнить 12 условий, которые составила Еврокомиссия, а позже поддержал Евросовет.