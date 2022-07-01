В России продолжат выдавать ковидные сертификаты

1 июл. 17:28

Несмотря на то, что с завтрашнего дня, 2 июля, по всей России отменяются все введенные ранее ограничения из-за пандемии коронавируса, сертификаты с QR-кодом о вакцинации против коронавирусной инфекции продолжат выдавать, - сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Сертификаты продолжат выдавать, как и ранее", - подчеркнул Кузнецов, передает РИА Новости.

Напомним, ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что снимаются введенные из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим, социальная дистанция и запрет на работу общепита в ночное время. В течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19.