Спецпредставители Турции и Армении проводят встречу в Вене

В Вене началась встреча специальных представитeлей по нормализации отношений Армении и Турции - Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча.
Как сообщает Sputnik Армения, об этом заявил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.
Напомним, Ереван и Анкара назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений в декабре. С армянской стороны им стал вице-спикер Национального собрания Рубен Рубинян, с турецкой - экс-посол в США Сердар Кылыч. Они провели уже три раунда переговоров, первый из которых прошел в Москве, а остальные - в Вене.