Спецпредставители Турции и Армении проводят встречу в Вене

1 июл. 17:09

В Вене началась встреча специальных представитeлей по нормализации отношений Армении и Турции - Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча.

Как сообщает Sputnik Армения, об этом заявил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

Напомним, Ереван и Анкара назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений в декабре. С армянской стороны им стал вице-спикер Национального собрания Рубен Рубинян, с турецкой - экс-посол в США Сердар Кылыч. Они провели уже три раунда переговоров, первый из которых прошел в Москве, а остальные - в Вене.