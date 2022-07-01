СМИ: Евросоюз намерен ужесточить существующие санкции против России

1 июл. 16:57

Новые санкции Европейского союза в отношении России, как ожидается, будут в первую очередь направлены на ужесточение уже существующих ограничительных мер. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, ряд стран Евросоюза выступает за ужесточение санкций в отношении газа, однако такой шаг пока не пользуется широкой поддержкой из-за вероятного дефицита топлива и нынешнего роста цен.

Издание также отмечает, что основное внимание ЕС в ближайшее время уделит ограничениям на экспорт технологий и санкциям против российских бизнесменов и юридических лиц, передает РИА Новости.