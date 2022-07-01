Россия поможет Казахстану с популяцией тигров

1 июл. 16:52

Всемирный фонд дикой природы РФ к 2027 году планирует привезти тигров в Казахстан для восстановления популяции, сообщает пресс-служба фонда.

"В ближайшие пять лет планируется привезти в страну первых тигров и выпустить их на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш". Сейчас территорию готовят к приезду тигра, и к 2025 году эта работа будет завершена", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие три годы будет увеличено число копытных животных в районе будущего выпуска. Это позволит обеспечить кормовую базу для хищника.