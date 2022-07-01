Эрдоган рассказал, почему армия Турции является одной из сильнейших в мире

1 июл. 16:51

Успехи операций последних шести лет дают полное основание считать армию Турции одной из сильнейших в мире. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе своего выступления в Университете национальной обороны в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что ВС Турции продолжат демонстрировать новые успехи, несмотря на то, что испытывают определенную нехватку кадров.

Глава государства акцентировал внимание на том, что мощь армии проявляется и в борьбе с терроризмом, в том числе в контексте трансграничных операций.​​​​​​ "Борьба с терроризмом продолжится до полного устранения этой угрозы", - приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.