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Коллективный иммунитет к коронавирусу в России упал ниже 20%

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России упал ниже 20%

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции продолжает снижаться в России  - он достиг 18,6%. Неделей ранее уровень коллективного иммунитета составлял 21,5%.

"Вакцинация первым компонентом 92 906 887, полная вакцинация 88 507 589, коллективный иммунитет 18,6%", - говорится в сообщении портала стопкоронавирус.рф.

В Москве уровень коллективного иммунитета ниже, чем в среднем по России и составляет на сегодня 13,9%.

Напомним, сегодня Роспотребнадзор снял все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В ведомстве сообщили, что в стране в последние четыре месяца фиксируется устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса. Вспышка заболеваемости из-за "омикрона" летом маловероятна, добавили в Роспотребнадзоре.

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