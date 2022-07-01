Володин приедет в Азербайджан

1 июл. 16:36

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посетит с официальным визитом Азербайджан в сентябре, сообщает портал палаты российского парламента.

В пятницу, 1 июля, спикеры Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и Госдумы РФ Вячеслав Володин обсудили пот телефону развитие двустороннего сотрудничества в парламентском измерении, вопросы взаимодействия между парламентами двух стран.

"Володин подтвердил официальный визит в Азербайджан по приглашению Сахибы Гафаровой в середине сентября 2022 года", – сказано в сообщении Госдумы.