"Лукойл" введет три новых месторождения в Каспийском море до 2031 года

1 июл. 16:36

Российская компания "Лукойл" в рамках реализации программы комплексного освоения Северного Каспия ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть" собирается до 2031 года приступить к промышленной добыче на месторождении "170 км" в Каспийском море. Об этом говорится в материалах комитета Госдумы по энергетике.

Кроме того, к этому времени компания намерена ввести в эксплуатацию месторождения имени Грайфера и имени Кувыкина, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что промышленную нефтедобычу на месторождении имени Грайфера планируется начать в 2023 году, а добычу газа на месторождении имени Кувыкина - в 2027 году.