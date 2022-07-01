СМИ: ЕС введет санкции против импорта российского золота

1 июл. 16:26

Евросоюз в рамках работы над новым пакетом антироссийских санкций изучает возможность введения запрета на импорт российского золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Европейский союз работает над новыми санкциями, которые направлены на российское золото", - пишет агентство.

В сообщении отмечается, что планы ЕС совпадают с намерениями стран G7 сокращать источники доходов Москвы.

Источники также отмечают, что новый пакет санкций, как ожидается, будет охватывать исправления ранее введенных мер, например, "корректировку правил транзита подсанкционных товаров" в Калининград.

Кроме того, в ЕС планируют сконцентрироваться на ужесточении уже существующих мер, таких как ограничения на экспорт технологий, а также на расширении санкционного списка с физическими и юридическими лицами.