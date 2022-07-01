СМИ: Германия срочно строит терморезервуар, чтобы пережить зиму

1 июл. 16:16

В Германии возводится большой терморезервуар, он должен помочь стране с отоплением жилых домов, в случае если запасы российского газа закончатся, пишет The Washington Post.

В термос поместят воду, нагретую излишками "зеленой" энергии, резервуар высотой 45 метров вместит до 56 млн литров горячей воды. Термальной вместимости конструкции должно хватить для обеспечения 10% потребностей Берлина в горячей воде в зимний период - город наиболее зависим от российского топлива.

"Это огромный термос, который поможет нам сохранять тепло, пока оно не нужно. А потом мы сможем при необходимости это тепло высвобождать", - объяснила Таня Вилгосс, глава немецкого отделения отопительной компании Vattenfall из Швеции.

Стоимость проекта составила 50 млн евро.