В Краснодаре увеличат стоимость проезда в муниципальном транспорте

1 июл. 15:55

Проезд в муниципальном общественном транспорте Краснодара подорожает на 5 рублей. Об этом сообщил директор Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления (КТТУ) Александр Грачев.

"Новый тариф на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах КТТУ со 2 июля составит 35 рублей", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

По его словам, это связано с ростом цен на материалы и комплектующие, дефицитом кадров из-за низкого уровня заработной платы.

Грачев подчеркнул, что на предприятии планируют повысить запрлаты сотрудникам минимум на 15%. "Сейчас КТТУ испытывает кадровый голод, и это происходит как раз из-за низкой оплаты труда. Недокомплект кондукторов составляет 40%, их заработная плата даже с учетом переработок составляет всего 30-35 тыс", - поведал директор КТТУ.