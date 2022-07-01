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Минстрой не намерен исключать "однушки" и студии из программы льготной ипотеки

Минстрой не намерен исключать &quot;однушки&quot; и студии из программы льготной ипотеки

В Минстрое не поддержали идею исключить из программ льготной ипотеки студии и однокомнатные квартиры, пишет ТАСС.

Ранее в Счетной палате предложили запретить приобретать малогабаритное жилье в рамках льготной ипотеки.

"Корректировки программы льготной ипотеки в части введения каких-либо ограничений на приобретение малометражного жилья в настоящее время не рассматриваются. Минстрой России подобные инициативы не поддерживает", - сообщили в ведомстве.

В Минстрое добавили, что подобные ограничения затруднили бы покупку жилья.

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