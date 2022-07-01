Эрдоган пообещал внезапно начать военную операцию в Сирии

1 июл. 15:46

Новая военная операция Турции на севере Сирии может быть начата в любой момент. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с саммита НАТО в Мадриде.

"Я всегда говорю, что мы в любой момент ночью можем начать [операцию]. Не следует беспокоиться и спешить, тем более что мы работаем в этом районе", - цитирует турецкого лидера ТАСС.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 мая заявил о подготовке к новой военной операции на севере Сирии. Ее цель - расширение 30-километровой зоны безопасности, которая была создана в октябре 2019 года после операции "Источник мира".