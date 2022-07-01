РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Тренер "Ахмата" сравнил "Краснодар" с "Барселоной"

Тренер &quot;Ахмата&quot; сравнил &quot;Краснодар&quot; с &quot;Барселоной&quot;

Наставник грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев поделился мнением о "Краснодаре" и его работе с молодыми футболистами.

"В этом клубе идеальная система, поскольку требования ко всем командам едины. Они играют в одном стиле — молодые футболисты после перехода в основной состав уже знают, во что и как там играть. "Краснодар" - наша "Барселона", - приводит его слова Sports.ru.

При этом он отметил, что стремиться к работе "Краснодара" необходимо, однако в настоящее время повторить это на уровне РПЛ невозможно.

1280 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version