Турпоток из России в Узбекистан вырос почти в три раза

1 июл. 15:27

Россияне открывают для себя Узбекистан, с января по май этого года республики посетило втрое больше граждан России, чем за аналогичный период 2021 года, пишет Podrobno.uz.

С января по май 2022 года в Узбекистан приехали свыше 132 тыс российских туристов, в прошлом году - 49 тыс. По итогам майских праздников этого года Узбекистан вошел в тройку самых востребованных зарубежных направлений для отдыха у россиян.

Больше всего в республике туристов из Казахстана, Киргизии и Таджикистана, Россия занимает четвертое место по турпотоку, однако является главным потребителям в туротрасли - граждане соседних стран приезжают в Узбекистан к родственникам, не тратят деньги на отели, не посещают достопримечательности.

Чаще всего россияне едут в Ташкент, Бухару, Самарканд, Хиву, Фергану, Термез и Каракалпакстан. Туристов интересуют гастрономический, экстремальный, культурно-исторический досуг. Средние расходы на человека за время отдыха составляют около $635.

"Чтобы увеличивать спрос на туры в нашу страну в дальнейшем, предполагается разработать специальные турпакеты для граждан Российской Федерации. В частности, мы хотим акцентировать их внимание на возможностях таких направлений, как винный, пляжный, паломнический и этнический туризм. Кроме того, планируется еще более активное проведение презентаций о туристическом потенциале нашей страны на территории России", - сообщил начальник управления Минтуризма Узбекистана Иброхим Барнаев.

Запланированы Года туризма двух стран, запуск трансграничного турмаршрута "Великий шелковый путь", создание специальных турпакетов.