Россия и Анти-Россия: Конфликт на Украине создал параллельные миры

На этой неделе состоялись две крупные международные встречи: саммит НАТО в Мадриде и VI Каспийский саммит в Ашхабаде. Первая встреча была направлена на обсуждение того, как бороться с Россией. Вторая – на сотрудничество с Россией. Если посмотреть на ряд последних подобных мероприятий, то можно заметить, что пророссийские и антироссийские встречи идут синхронно.

В конце мая в Давосе состоялся Всемирный экономический форум, где западные политики пугали мир российской угрозой и клялись в верности Украине. Встреча, кстати, прошла впервые за 35 лет без России. Почти в этот же день шел Евразийский экономический форум с участием 15 стран, включая страны ЕАЭС, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Примерно через месяц западные лидеры провели еще одно антироссийское собрание: в Киев приехали руководители ведущих стран ЕС – Франции, Германии, Италии, чуть позже Британии. На встрече с Владимиром Зеленским Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Марио Драги пообещали больше помогать Киеву и сдерживать Москву. В этот момент Владимир Путин в Петербурге принимал международный экономический форум, где опять-таки со странами Евразии обсуждал перспективы экономического взаимодействия. Третья дуэль саммитов состоялась буквально на днях. Остановимся на этой дуэли чуть подробнее.

Мадридский саммит НАТО состоялся 28-30 июня. На нем лидеры Европы, США и Канады объявили Россию главной для себя угрозой, пообещали Украине больше денег и оружия, а также договорились нарастить свои силы на границах России до 300 тыс штыков. Если раньше лидеры НАТО по одиночке намекали на дипломатию, то, когда собрались вместе, без стеснений заявили, что хотят поражения России. Об этом, по крайней мере, сказали трое: премьер Британии Борис Джонсон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и бельгийский премьер Александер де Кроо. Возможно, лидерам НАТО очень хотелось, чтобы президент России внимательно следил за выступлениями в Мадриде, ведь итоговое коммюнике с угрозами в адрес Москвы было опубликовано и на русском языке. Но, к разочарованию западных партнеров, Владимир Путин проигнорировал нападки и продолжил собирать вокруг себя тех, кто настроен на мир, стабильность и экономическую кооперацию.

Путин приехал на Каспийский саммит в Ашхабад, где встретился с руководителями Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана. Участники саммита обсудили две главные темы – торгово-экономическое сотрудничество и безопасность. Благодаря морским перевозкам и создающимся на берегах Каспия транспортным проектам, как например "Север-Юг", страны смогут увеличить взаимную торговлю между Россией, Ираном, Южной и Средней Азией. Это особенно важно для России, находящейся под западными санкциями, но также и для других стран региона, понесших потери из-за последствий коронавируса. Каспийские страны обязуются не пускать в регион армии и флот третьих стран и не предоставлять свою территорию для нападения на одно из государств Каспия. Эти пункты важны для России с той точки зрения, чтобы ведущие противостояние с Россией страны НАТО не смогли оказывать на нас давление с юга, тем более открывать здесь второй фронт.

В экономическом плане, надо сказать, совместных проектов еще больше. Помимо продвигаемого Москвой коридора "Север-Юг" реализуется проект "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ), предполагающий доставку грузов из Китая в Европу через территорию Казахстана, Азербайджана Грузии и Турции. Накануне саммита в Ашхабаде главы МИД и Минтрансов Азербайджана, Казахстана и Турции в Баку провели встречу и договорились развивать данный проект. Географически он обходит Россию, однако Москва сама может использовать его, объединив с "Север-Югом". Экономическое процветание каспийских стран позволит им увеличить импорт из России, соответственно, диверсифицируя направления российского экспорта.

Все перечисленные выше встречи показывают, что конфликт на Украине и позиция Запада поделили мир на два региона или два смысловых блока. С одной стороны, мы видим настрой на санкции, конфронтацию и попытку уничтожить своего соперника. Это НАТО, США и Евросоюз. С другой – нацеленность на кооперацию, интеграцию и бизнес. Или, говоря еще проще, мир поделился на сотрудничество с Россией и Анти-Россию. Не зря Владимир Путин в конце саммита в Ашхабаде заявил журналистам, что 90% беседы во время обеда было посвящено сотрудничеству. Тем самым он как бы показывает другой пример политикам, заседающим в Мадриде.

Скорее всего, намеки Путина на Западе не будут услышаны, как и смыслы его мюнхенской речи 15-летней давности. Поэтому России нужно готовиться к продолжению экономической войны с Западом и искать ему альтернативу. На интеграцию в Евразии и с другими регионами уйдут годы, но направление взято верное.