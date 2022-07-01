Гастрофест "FoodStreetDag-2022" стартовал в Махачкале

1 июл. 15:15

В Махачкале, на площадке перед Аварским театром проходит первый день гастрономического фестиваля "FoodStreetDag-2022".

Отмечается, что команды шефов из различных ресторанов Дагестана и шести стран соревнуются по различным номинациям.

Сегодня повара продемонстрируют свое мастерство в приготовлении блюда из птицы и приготовлении шорпы, а оценивать их будут 12 судей.

Жители и гости Махачкалы смогут посетить место битвы шеф-поваров с 12:00 по 24:00. Также организаторы конкурса организуют дегустацию дагестанского кофе "Махачкалино".