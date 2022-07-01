"Детский мир" отказался выплачивать дивиденды за прошлый год

1 июл. 14:58

"Детский мир" не будет распределять чистую прибыль по итогам 2021 года и выплачивать дивиденды. Соответствующее решение было принято на годовом собрании акционеров, говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее рекомендацию не выплачивать финальные дивиденды за прошлый год дал совет директоров ритейлера. В компании пояснили, что такое решение обусловлено "высоким уровнем рыночной волатильности, а также необходимостью сохранения достаточного уровня финансовых ресурсов для дальнейшего усиления рыночной позиции "Детского мира".

При этом отмечается, что дивидендная политика "Детского мира" остается неизменной, передает "Интерфакс".

Чистая выручка компании в 2021 году выросла на 15%, до 164,3 млрд рублей".