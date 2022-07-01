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Турция обсуждает с Россией организацию переговоров Эрдогана и Путина

Турция обсуждает с Россией организацию переговоров Эрдогана и Путина

Турция и Россия работают над организацией переговоров президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Об этом сообщил сегодня сам турецкий лидер.

"Наши друзья сейчас работают для организации переговоров как с уважаемым господином Путиным, так и с уважаемым Зеленским. Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции", - цитирует его РИА Новости.

Эрдоган также отметил, что Анкара готова помочь странам, у которых возникли проблемы с этим. "20 наших кораблей в Черном море готовы к действиям. После ответа Путина и Зеленского будем определять наши дальнейшие шаги", - пояснил глава турецкого государства.

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