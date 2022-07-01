Обе нитки "Северного потока" отключат из-за ремонта

1 июл. 14:51

Компания Nord Stream AG с 11 по 21 июля отключит обе нитки газопровода "Северный поток", остановка работы газопровода связана с ежегодным плановым ремонтом, сообщила в пресс-службе оператора.

"С 11 по 21 июля 2022 г. компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода "Северный поток" для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода", - говорится в сообщении.

Отключение согласовано со всеми партнерами Nord Stream AG.

Напомним, в июне поставки "Газпрома" по "Северному потоку" сократились на 60% из-за сложностей с ремонтом оборудования из-за санкций. Власти Германии опасаются, что если в июле поставки не вернутся на прежний уровень, в стране остановятся некоторые производства, а энергия подорожает втрое.