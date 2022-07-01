Таиланд отменил для туристов ThailandPass и ковидную страховку

1 июл. 14:25

Власти Таиланда упростили въезд туристам - с 1 июля не нужно получать ThailandPass и приобретать обязательную ковидную страховку.

Послабления связаны со значительным улучшением эпидемиологической ситуации в стране и в мире, а также с высоким уровнем иммунизации населения.

Иностранцам, путешествующим в Таиланд для визита нужен только сертификат вакцинации ("Спутник V" и "Спутник Лайт" признаны), непривитым туристам потребуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета или экспресс-тест. Туристы не сдавшие тест на ковид заранее смогут сдать его в аэропорту по прилете.

Таким образом, Таиланд возвращается к доковидному режиму - ношение масок носит рекомендательный характер, все остальные ограничения сняты.