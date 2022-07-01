Азербайджанский боец может подраться с чемпионом лиги Хабиба

1 июл. 14:27

Азербайджанский боец ММА, чемпион AMC Fight Nights в легком весе Нариман Аббасов близок к чемпионскому бою в организации экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова - Eagle FC.

Аббасов неоднократно заявлял, что намерен сразиться с чемпионом Eagle FC Мехди Дакаевым. Директор промоушена Шамиль Завуров также сообщал о желании провести поединок между двумя бойцами.

"Я уже обратился к главе AMC Fight Nights Камилу Гаджиеву, заявив, что в данный момент это самый интересный бой. Доминирующие чемпионы двух организаций со схожей техникой. Это будет нереальный бой, поэтому его нужно организовать", - приводит его слова Sputnik Азербайджан.

Кроме того, Завуров рассказал и о возможной дате проведения боя между Аббасовым и Дакаевым. По его словам, поединок может состояться осенью.

"Как правило, мы проводим турниры в сентябре. У Наримана недавно был бой, если он хочет отдохнуть, можно организовать этот бой в октябре или ноябре. Для такого боя можно и перенести сроки. Жду ответа от Камиля. Что может быть лучше, чем поединок двух чемпионов?! Никакие поединки в UFC не сравнятся с таким сражением", - добавил он.