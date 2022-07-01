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В Северной-Осетии на Военно-Грузинской дороге застряла тысяча большегрузов

В Северной-Осетии на Военно-Грузинской дороге застряла тысяча большегрузов

В Северной Осетии скопилось около 1 тыс большегрузов, собирающихся въехать в Грузию через Военно-Грузинскую дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Всего на территории республики находятся 990 большегрузов, ожидающих выезда из России через Военно-Грузинскую дорогу", - отметили в ведомстве.

В МВД также рассказали, что большегрузы находятся на оборудованных автостоянках, площадках возле автозаправочных станций, обочинах дорог, передает ТАСС.

Напомним, ранее Главное управление МЧС России по Северной Осетии развернуло на Военно-Грузинской дороге два пункта обогрева. Там можно выпить чаю, зарядить мобильные устройства.

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