Deutsche Welle* и "Голос Америки"* стали недоступны жителям Турции

1 июл. 13:51

Турция закрыла доступ к Deutsche Welle* и "Голосу Америки"*, причина - отсутствие лицензии на вещание, пишет издание Sabah.

"Согласно последней информации, доступ к немецкому новостному сайту Deutsche Welle* и американскому "Голос Америки"*, которые не получили лицензию на вещание от Высшего совета радио и телевидения (RTÜK), был закрыт. Оба учреждения объявили, что не будут подавать заявление против предупреждения, сделанного им RTÜK", - сообщает газета.

Также в издании добавили, что RTÜK ранее предупредил порталы "dw.com", "tr.euronews.com" и "americaninsesi.com", которые решили предоставлять услуги вещания в интернете, не имея при этом лицензии.

*Deutsche Welle и "Голос Америки" признаны СМИ, выполняющими функции иностранного агента.