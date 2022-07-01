Интернет-магазин Bonprix перестал работать в России

1 июл. 13:53

Популярный немецкий интернет-магазин Bonprix прекратил работать в России, пишет РИА Новости.

"Интернет-магазин, к сожалению, прекращает свою работу и прием новых заказов товаров с 18:00 по московскому времени 30 июня 2022 года", - сообщается на российском сайте Bonprix.

Все заказы, оформленные до указанного времени, будут обработаны и доставлены. Служба поддержки для клиентов магазина продолжает работать в обычном режиме.

Под брендом Bonprix (Otto Group) продается одежда для взрослых и детей, обувь, аксессуары и товары для дома. Интернет-магазин работает в 30 странах Европы, Северной и Южной Америки.