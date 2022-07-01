Зачем Иран БРИКС?

На этой неделе Иран, наряду с Аргентиной, подал официальную заявку на вступление в БРИКС – объединение пяти крупнейших за пределами западного мира экономик, производящих 30% мирового ВВП. В настоящее время ведутся консультации о процедурах принятие Ирана в организацию, известно, что Россия восприняла решение Тегерана позитивно.

Но каковы выгоды Ирана от вступления в БРИКС и что, в свою очередь, получат Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР от принятия Исламской Республики в члены организации? Об этом "Вестник Кавказа" побеседовал с политологом, экспертом международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархадом Ибрагимовым.

Фархад Ибрагимов в первую очередь обратил внимание на естественность интереса Ирана к БРИКС. "Иран в целом ищет сейчас альтернативные площадки, в работе которых он мог бы принимать активное участие для выработки политических и экономических решений на международной арене. Республика видит БРИКС как организацию, которая способна отвечать вызовам, стоящим перед Ираном. Иран довольно давно проявлял особый интерес к этой структуре, поскольку в нее входят страны-партнеры ИРИ – это и Россия, и Китай, и Индия. Из-за тесных отношений с членами организации вступление Ирана в БРИКС пойдет на пользу и республике, и БРИКС", - сказал он.

Данное решение является частью общего курса внешней политики Ирана при президенте Эбрахиме Раиси. "Эбрахим Раиси выбрал концепцию слома барьеров и преград для участия Ирана в международных организациях. Администрация Хасана Рухани больше фокусировалась на налаживании диалога с Западом, а с альтернативным Западу организациям держала дистанцию. В отличие от них администрация Раиси за год сделал Иран членом ШОС и теперь делает членом БРИКС. За короткое время ему удалось достичь очень больших успехов на внешнеполитической арене, что, разумеется, усилило его позиции внутри страны. Вступление Ирана в БРИКС может быть связано и с задачей Эбрахими Раиси укрепить власть в республике", - отметил политолог.

Основа работы БРИКС – это взаимодействие в экономике, и здесь Иран стремится получить от членства в организации вполне понятные выгоды. "Это и увеличение товарооборота, и расширение присутствия как иранских компаний в странах БРИКС, так и их компаний в Иране. Экономический эффект от вступления в организацию действительно важен Исламской республике, где положение дел в экономике остается шатким и непредсказуемой. Американцы не хотят снимать санкции, пытаются расширить ядерную сделку на другие позиции, что не соответствует иранским национальным интересам. А в БРИКС Тегеран будет чувствовать себя достаточно комфортно, ведь все члены организации так или иначе заинтересованы в развитии торгово-экономической кооперации с Ираном", - поведал Фархад Ибрагимов.



"После принятия Ирана в БРИКС Россия еще больше войдет на иранский рынок, расширит число компаний, там присутствующих, и нарастит инвестиции. С Китаем, как известно, подписано соглашение о всестороннем сотрудничестве на 25лет, китайцы вкладывают $400 млрд в иранскую экономику. И с Бразилией, и с ЮАР у Ирана есть позитивные отношения, а с помощью БРИКС он выйдет на новые для себя рубежи – в Латинскую Америку и на африканский континент. Те инвестиции, которые могут поступать из Бразилии и Южной Африки, поспособствуют стимулированию иранской экономики в целом. Общий эффект будет таков, что американские санкции, призванные полностью отрезать Иран от внешнего мира, лишатся смысла", - сказал эксперт "Валдая".



БРИКС, в свою очередь, интересно расширение на Ближний Восток. "Ближний Восток –достаточно весомый регион в системе международных отношений, который постоянно кипит самыми разными событиями – и политическими, и экономическими. Вступление Ирана придаст БРИКС новый статус, ведь в республике проживает 85 млн населения – огромный рынок, что сделает БРИКС еще более весомой организацией. С Ираном и Аргентиной структура перевесит весь Западный мир. Затем станет возможным предложить членство и другим важнейшим странам региона, таким как Турция и Саудовская Аравия или даже Египет. Таким образом перед БРИКС откроется перспектива превращения в альтернативу G7, а затем и G20", - обратил внимание Фархад Ибрагимов.

Россия со своей стороны способствует тому, чтобы Иран стал частью БРИКС. "Все прекрасно понимают, что если бы не жесткое санкционное давление, Иран занимал бы место в G20. Макроэкономические показатели, которые демонстрирует Иран, несмотря на санкции, свидетельствуют об этом. Однако Ирану не дают даже статуса наблюдателя в "Большой двадцатке", голос одной из крупных экономик мира не слышен. В то же время БРИКС только набирает обороты, и Россия вместе с Китаем хотели бы, чтобы Иран получил право голоса на этой площадке. Россия считает Иран надежным и эффективным партнером на Ближнем Востоке, и понимает обоюдную выгоду от членства республики в БРИКС", - заключил политолог.