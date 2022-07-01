В Конгрессе призвали США выйти из НАТО

1 июл. 13:41

США и НАТО должны перестать усиливать напряженность вокруг Украины, чтобы избежать непоправимые для всего мира последствия, заявила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

Она отметил, что американцы не хотят воевать с Россией, но НАТО и администрация Байдена пытаются втянуть страну в конфликт с Москвой, подчеркнув, что "из этой войны никто не выйдет победителем".

"Эскалация из-за Украины, страны, не входящей в альянс, которая рискует обернуться ядерной войной, - силовая игра, ставящая под угрозу весь мир. Мы должны выйти из НАТО", — написала конгрессвумен в Twitter.