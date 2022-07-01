"Аэрофлот" увеличил скидку на детские билеты до 75%

1 июл. 13:41

Один из крупнейших авиаперевозчиков России - "Аэрофлот" - будет продавать детские билеты со скидкой в 75%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте авиакомпании.

"В период отпусков и летних каникул "Аэрофлот" значительно снижает стоимость авиаперелетов для детей. Скидка для юных путешественников увеличена до 75% от взрослого тарифа", - сказано в заявлении.

В компании отметили, что приобрести такой билет можно до 31 июля, а совершить по нему путешествие - до конца осени. Предложение действует для детей от 2 до 12 лет.

В акции участвуют прямые и транзитные рейсы "Аэрофлота" и компании "Россия" под кодом SU.

Напомним, ранее детская скидка составляла 25% от взрослого тарифа.