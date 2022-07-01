Турецкий бренд LC Waikiki увеличит производство одежды в Узбекистане

1 июл. 13:22

Турецкая компания-ритейлер одежды для всей семьи LC Waikiki к 2023 году планирует производить в Узбекистане до 1 млн единиц готовой одежды ежемесячно.

"Прошло полгода с момента старта нашего сотрудничества с заводами в Узбекистане. Сейчас наша экспортная продукция производится на 10 узбекских предприятиях, также в стране открыто 10 брендовых магазинов, и мы работаем над их увеличением", - сообщила вице-президент компании Ясемин Тамир.

Она уточнила, что за последние шесть месяцев в республике было произведено 1,6 млн единиц готовой одежды на $6 млн. "Наша цель – к 2023 году наладить производство в Узбекистане не менее 1 млн изделий в месяц и увеличить выручку до $35 млн", - заявила Тамир.

Кроме того, турецкий бренд и узбекская сторона планируют создать совместную лабораторию по проверке качества текстильной продукции.