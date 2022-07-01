Турпоток из России в Турцию упал вдвое

1 июл. 13:17

Турецкий туристический рынок становится доступнее для россиян, однако турпоток из РФ сейчас снизился в два раза по сравнению с прошлым годом, заявил глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Турция восстанавливает свою емкость рынка для российских туристов, но, к сожалению, логистика позволяет сегодня, например, по сравнению с прошлым годом принимать половину от объема, который принимался в Турции от российских туристов в прошлом году", - цитирует его "Интерфакс".

По слова Осауленко, раньше, сразу после восстановления логистических цепочек, россияне активно начинали посещать в Турцию. "Буквально через месяц уже видели заполненные емкости воздушных судов", - подчеркнул он.