Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия получат субсидии на развитие ЖКХ

1 июл. 13:13

Республики Северного Кавказа могут получить субсидии на реализацию региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ, проект соответствующего распоряжения внесло в правительство министерство экономики РФ.

Планируется выделить субсидии Дагестану, Северной Осетии и Ингушетии. Компенсация предусмотрена госпрограммой развития Северного Кавказа на 2022–2024 годы. Финансирование программы может начаться летом, объем субсидий не уточняется.

«Реализация программ при условии выделения финансирования из федерального бюджета позволит улучшить состояние коммунальной инфраструктуры, повысить платежную дисциплину», - объяснил директор департамента реализации госпрограммы социально-экономического развития Северного Кавказа Минэкономики Камиль Бексултанов.