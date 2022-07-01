Хвича Кварацхелия присоединился к "Наполи"

1 июл. 13:08

Итальянский футбольный клуб "Наполи" подписал контракт с 21-летним полузащитником сборной Грузии и батумского "Динамо" Хвичей Кварацхелия. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Серии А.

По информации СМИ, "Наполи" заплатил за трансфер талантливого хавбека около 10 млн евро. В новом клубе Кварацхелия будет зарабатывать примерно 1 млн евро в год.

Напомним, в конце марта Хвича Кварацхелия покинул казанский "Рубин" и присоединился к "Динамо" Батуми. В сезоне 2021/22 полузащитник провел за казанцев 19 матчей в чемпионате России, отметившись в них двумя голами и пятью результативными передачами.