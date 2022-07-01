Жителей Ставрополья предупредили о значительном ухудшении погоды

1 июл. 12:58

В пятницу, 1 июля, в Ставропольском крае объявили экстренное предупреждение в связи с ожидающимися неблагоприятными погодными условиями в южной части региона. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.

В ведомстве отметили, что сегодня до конца суток ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду.

В МЧС предупреждают, что из-за непогоды может быть нарушена работа дренажных систем. Также возможны подтопления низинных участков в населенных пунктах и на автодорогах, повреждения линий связи и электропередачи, слабо закрепленных конструкций, деревьев и рекламных щитов.