В "Нафтогазе" призвали Европу потерпеть ради урегулирования на Украине

1 июл. 12:36

Глава государственной энергетической компании Украины "Нафтогаз" Юрий Витренко обратился к европейским лидерам с призывом "держаться перед лицом экономической боли". Об этом говорится в материале The Financial Times.

По словам Витренко, европейские лидеры должны твердо стоять перед лицом экономических трудностей, если они хотят остановить российские действия на Украине.

При этом он выразил обеспокоенность в связи с тем, что опасения западных политиков по поводу инфляции могут подорвать их поддержку Украины, особенно в связи с тем, что Европа готовится к очередному скачку цен на природный газ.