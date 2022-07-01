Газпром: мировое потребление газа упало из-за ЕС

1 июл. 12:39

В "Газпроме" сообщили, что с начала года мировое потребление газа упало на 24 млрд кубометров, причина - снижение спроса на "голубое топливо" в странах Евросоюза.

"Мировое потребление газа за шесть месяцев 2022 года, по первой предварительной оценке, снизилось на 24 млрд кубометров относительно первого полугодия 2021 года. А потребление газа в 27 странах Европейского союза за этот же период сократилось на 27 млрд кубометров", - сообщается в официальном Telegram-канале компании.

"Таким образом, снижение спроса на газ в ЕС стало ключевым фактором сокращения мирового потребления", - заключили в "Газпроме".