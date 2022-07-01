Эрдоган: Швеция и Финляндия будут очень долго вступать в НАТО

1 июл. 12:05

Финляндия и Швеция еще не вступили в НАТО, это долгий процесс, который займет много времени, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Конечно, у нас будет возможность увидеть, что принесут на практике все эти решения, принятые и зафиксированные на Мадридском саммите. Более того, нам нужно знать; эти подписи не означают конца этой работы. Я думаю, что некоторые немного торопятся. Работа не закончена. Это еще приглашение. Долгий процесс начинается с этого приглашения. Неясно, сколько времени он займет", - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Он также отметил, работа скандинавских государств по вступлению в альянс не будет идти без одобрения турецкого парламента.

"Это не то, что происходит сразу. Что они будут делать в этом процессе, по какому пути пойдут? Как только это произойдет, мы будем следить за этим процессом. Наш орган утверждения – это наш парламент. Без одобрения нашего парламента эта работа все равно не пойдет. Нет необходимости суетиться. В настоящее время Швеция и Финляндия не являются членами НАТО. Это нужно знать раз и навсегда", - добавил он.

Кроме того, по словам Эрдогана, Швеция экстрадировала в Турцию 3-4 членов Рабочей партии Курдистана. При этом турецкий лидер отметил, что этого недостаточно.

"Есть обещания, сделанные на эту тему. Например, Швеция отправит нам 73 террориста. Сейчас прислали трех-четырех. Но этого нам недостаточно. Конечно, наши министерство юстиции, министерство иностранных дел и Национальная разведывательная организация будут их внимательно фиксировать и следить за процессом. Все это теперь очевидно", - добавил он.