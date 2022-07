"Помидор исцелит раны и улучшит настроение"

1 июл. 12:15

В свежих помидорах содержится большое количество витамина С, который влияет на синтез коллагена в организме и способствует быстрому заживлению различных ран, кроме того, благодаря антиоксидантам, в составе томатов, улучшается микрофлора кишечника, помидоры также способны улучшать настроение.

Об этом порталу Eat This, Not That рассказала эксперт по питанию, диетолог Бланка Гарсия.

"Помидор – уникальный овощ, богатый большим количеством витаминов и полезных веществ. Регулярное употребление томатов способно усилить усваивание железа и магния, эти вещества отвечают за выработку гемоглобина и помогают оставлять кислород к органам по всему телу", - добавила она.