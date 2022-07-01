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Посол Грузии во Франции Тея Катукия покинула пост

Посол Грузии во Франции Тея Катукия покинула пост

Посол Грузии во Франции Тея Катукия ушла с занимаемой должности, обвинив МИД в оказании на нее давления.

"Сегодня я покидаю пост посла Грузии во Франции. 1 мая я представила министру иностранных дел заявление об отставке, которое вступило в силу сегодня, 1 июля", - приводит слвоа дипломата Sputnik Грузия.

"Решению об отставке предшествовало давление, оказываемое на меня с первого же дня в постоянном режиме со стороны министерства иностранных дел", - пояснила Катукия.

Напомним, что Тея Катукия была представлена на пост посла президентом Грузии Саломе Зурабишвили в 2019 году.

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