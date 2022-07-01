Грузинские вина осваивают Китай

1 июл. 12:05

В китайском городе Шэньчжэне состоялась дегустация грузинских вин для импортеров и дистрибьюторов.

Китай входит в топ-5 стран-экспортеров вин из Грузии. С начала года экспорт в эту страну составил 2,4 млн бутылок вина, на 29% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Презентацию грузинского вина провел Рейнтри Джун Вей - основатель консалтинговой компании Tasting Annex, он вошел в число специалистов, которые проводят семинары и образовательные мероприятия для продвижения грузинского вина в Китае. Мероприятие прошло при поддержке Национального агентства вина и маркетинговой компании-подрядчика агентства Meiburg Wine Media.

В 2022 году при поддержке Национального агентства вина в Китае будут проведены различные маркетинговые мероприятия с целью повышения осведомленности и экспорта грузинского вина.