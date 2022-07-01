"Однушки" и студии могут исключить из программ льготной ипотеки в России

1 июл. 12:07

Счетная палата РФ предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из программ ипотечного кредитования с господдержкой, пишет РИА Новости.

Как сообщила аудитор СП Наталья Трунова, не стоит "поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья". Она уточнила, что чаще всего, покупая по льготной ипотеке "однушку" семья "лишается возможности улучшить свои жилищные условия". По мнению Труновой, льготная ипотека должна обеспечивать жилищные условия "в соответствии с принципом комфортного проживания - отдельная комната каждому члену семьи".

"Предлагаемое изменение правил предоставления ипотеки может поспособствовать изменению структуры предложения на рынке жилья, улучшить комфортность условий проживания граждан в новом жилье", - считает аудитор Счетной палаты.