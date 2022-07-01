В Казахстан может вернуться удаленка и обязательное ношение масок

1 июл. 11:52

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в Казахстане межведомственная комиссия по недопущению распространения COVID-19 предупреждает, что обязательный масочный режим может быть возвращен.

В ведомстве напомнили, что сохраняется рекомендация по ношению масок в самолетах, поездах и междугородних автобусах.

Если заболеваемость в республике продолжит расти, маски станут обязательными в городском транспорте и в помещениях. Также могут быть приняты дополнительные меры в случае перехода региона в желтую зону эпидемиологического риска: перевод на дистанционку близких контактных лиц с больным, а также сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных; масочный режим в закрытых учреждениях, в общественном транспорте; рекомендация по проведению совещаний с участием более 10 человек в онлайн формате.

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Казахстане с середины июня, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 2,9 раза.