Вода почернела на одном из пляжей Махачкалы

1 июл. 11:37

Загрязнение реки Черкес-озень, которая впадает в Каспий, привела к тому, что вода на махачкалинском пляже "Оазис" почернела, сообщает пресс-служба Минприроды Дагестана.

Ранее в интернете распространились кадры, на которых вода на пляже в Махачкале стала черной.

Работники ведомства провели проверку и установили, что на протяжении 2,5 км от устья реки Черкес-озень вода загрязнена, имеет ярко выраженный черный цвет и неприятный запах.

Причиной загрязнения стали сбросы канализационных стоков из частных домов. Также прорыв очистного канализационного коллектора "Каспийск-Махачкала" вызвал повышение загрязненности реки, что и привело к появлению черного пятна на пляже.

По результатам обследования составлен акт, который будет направлен в управление Росприроднадзора для принятия мер в отношении нарушителей.