У Батмана появился свой "Карабах"

1 июл. 11:41

В турецком городе Батман открылся парк "Карабах", символизирующий братство Азербайджана и Турции.

В своем выступлении на церемонии открытия парка вице-мэр Экрем Каналп заявил, что он счастлив в связи со сдачей парка в распоряжение граждан.

"Когда мы создаем что-то с нашими азербайджанскими братьями, выигрывают и Азербайджан, и Турция, и Батмен. Этот парк является символом. Этот парк является примером братства и любви Турции и Азербайджана", - цитирует его агентство Anadolu.

В свою очередь, ректор Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности проф. Мустафа Бабанлы обратил внимание на то, что открытие парка является лучшим примером дружбы между Азербайджаном и Турцией.

"Мы сражались за освобождение нашего Карабаха, как кулак в борьбе за каждый кусок нашей Родины. Мы стали свидетелями того, что Турция стоит за Азербайджаном и возводит братство на вершину", - поведал ректор.

В рамках церемонии открытия также состоялся сольный концерт азербайджанской певицы Азерин.